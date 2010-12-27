Надписи напечатаны на оборотной стороне бухгалтерской отчётности.

Во вторник, 8 октября, стало известно о том, что петербуржцы нашли в "тайной комнате" дома Бака послание из 1918 года. Об этом горожане сообщили в официальной группе дома.

Изучая данные по приходу и расходу за июль 1918 года, обнаружили, что оборотная сторона бухгалтерской отчетности не менее интересна, чем сама отчетность рассказывают местные жители

По словам петербуржцев одна из бумаг является квитанцией за починку печатной машинки. Однако, на обороте можно заметить очерк о "скуке". В нем преобладают бессмысленные предложения из несогласованных наборов букв и цифр: "поцелуй меня", "горе механикъ", "несчасный тотъ человекъ который даетъ исправлять сiю машину", "пиши сiя машина".

Напомним, что "тайную комнату" нашли во второй парадной. Её обнаружили во время срыва обоев со стен. Неизвестное помещение размещено над сводами вестибюля первой парадной, где выстроен деревянный каркас в виде купола.

Ранее мы сообщали о том, что письмо советских моряков обнаружили в Бразилии.

Фото:Кирочная 24/вк