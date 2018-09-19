Письмо советских моряков обнаружили в Бразилии

Бразильцы обнаружили на местном пляже послание в бутылке от советских моряков. Об этом сообщило издание Globo. Иностранцы выложили текст послания в Интернет, чтобы пользователи помогли им разобрать написанное. Россияне легко смогли расшифровать для жителей Бразилии сообщение
Оказалось, что в письме моряки рассказали, что употребили алкоголь вопреки запретам МРХ и правительства.По тону обращения было понятно, что советские люди гордятся нарушением "сухого закона".
Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими
цитируют авторов текста "переводчики"
Наши современники полагают, что МРХ - это министерство рыбного хозяйства.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге и Ленобласти заработали электронные визы для 53 стран.
Фото: Twitter/G1RS
Видео: YouTube/
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