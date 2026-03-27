Хет-трик Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Юту"

"Вашингтон" одержал победу над "Ютой" со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил три шайбы в ворота гостей и помог своей команде отыграться со счета 1:3. "Вашингтон" идет на 12-м месте турнирной таблицы Восточной конференции. Команда набрала 81 очко.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел в составе "Вашингтона" 73 матча, забросил 29 шайб и отдал 27 голевых передач. Россиянин идет на первом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / NHL