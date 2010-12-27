Появились характеристики Honor V30 с камерой на 60 Мп

У Honor V30 будет тройная камера, у Honor V30 Pro – четыре модуля.

В Сети вновь появляются новые подробности о смартфонах Honor V30 и V30 Pro. По данным iXBT, разрешение главного датчика основной камеры составит 60 мегапикселей.

У Honor V30 будет тройная камера, у Honor V30 Pro будет четыре модуля. Также Honor V30 будет иметь врезанную фронтальную камеру, аккумулятор емкостью 4 000 мА/ч. Honor V30 оснастят сдвоенной камерой, врезанной в экран OLED, аккумулятором объемом 4 200 мА/ч.

По слухам, новинки могут представить в конце октября. Официально информации на этот счет нет.