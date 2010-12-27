В смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi нашли уязвимость

Благодаря этой уязвимости мошенники могут получить доступ ко всем данным, хранящимся на смартфоне.

В операционной системе Android обнаружили уязвимость, которая позволяет мошенникам взломать устройства производителей Huawei, LG, Moto, Oppo, Pixel, Samsung и Xiaomi. Об этом сообщило РИА Новости.

Уязвимость CVE-2019-2215 содержится в коде ядра ОС Android версии 8.х и выше. Благодаря этой уязвимости мошенники могут получить доступ ко всем данным, хранящимся на смартфоне. Взломать гаджет можно с помощью зараженной программы или через сетевые атаки.

Эта ошибка оценена как высоко опасная в Android.

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