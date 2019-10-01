Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha за 180 тысяч рублей

В черной стильной коробке находятся быстрая зарядка, USB Type-C, переходник с USB Type-C на 3,5-мм аудиоразъём и фирменный чехол.

Недавно Xiaomi провела презентацию, где показала необычный смартфон, у которого экран располагается не только на передней части устройства, но также на боковых и задней. Это телефон Mi Mix Alpha.

Телефон будет выпущен в декабре этого года, а его стоимость составит 180 тысяч рублей, поэтому многим он окажется не по карману. Поэтому китайский производитель предлагает пользователям посмотреть видео с распаковкой новинки.

В черной стильной коробке находятся быстрая зарядка, USB Type-C, переходник с USB Type-C на 3,5-мм аудиоразъём и фирменный чехол.

Видео: YouTube/ MixVideo