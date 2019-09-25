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Сегодня, 11:33
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nastya960
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Xiaomi показала необычный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha

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В телефоне камера от Samsung с разрешением 108 мегапикселей. Фронтальной камеры у Mi Mix Alpha нет.

Компания Xiaomi анонсировала смартфон Mi Mix Alpha с экраном, расположенным на всей площади корпуса. Накануне трансляция презентации велась на YouTube.

По данным производителя, смартфон занимает более 180% лицевой панели. То есть экран расположен не только на фронтальной части, но и на задней. Единственный участок без дисплея – место, где находится основная камера телефона.

Смартфон имеет процессор Snapdragon 855+ с поддержкой 5G, у него 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной. Емкость аккумулятора - четыре тысячи миллиампер-часов. В телефоне камера от Samsung с разрешением 108 мегапикселей. Фронтальной камеры у Mi Mix Alpha нет.

Дата выхода смартфона неизвестна, стоить он будет 20 тысяч юаней, то есть около 180 тысяч рублей.

Ранее в Роскачестве протестировали 23 новых модели телефонов.

Видео: YouTube/ Xiaomi

Теги: xiaomi, смартфон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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Аноним
Сегодня 12:03

То, что надо ;)

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