Xiaomi показала необычный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha

В телефоне камера от Samsung с разрешением 108 мегапикселей. Фронтальной камеры у Mi Mix Alpha нет.

Компания Xiaomi анонсировала смартфон Mi Mix Alpha с экраном, расположенным на всей площади корпуса. Накануне трансляция презентации велась на YouTube.

По данным производителя, смартфон занимает более 180% лицевой панели. То есть экран расположен не только на фронтальной части, но и на задней. Единственный участок без дисплея – место, где находится основная камера телефона.

Смартфон имеет процессор Snapdragon 855+ с поддержкой 5G, у него 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной. Емкость аккумулятора - четыре тысячи миллиампер-часов. В телефоне камера от Samsung с разрешением 108 мегапикселей. Фронтальной камеры у Mi Mix Alpha нет.

Дата выхода смартфона неизвестна, стоить он будет 20 тысяч юаней, то есть около 180 тысяч рублей.

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Видео: YouTube/ Xiaomi