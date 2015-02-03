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Петербург 30 октября настиг сильный град

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В Невском районе Петербурга 30 октября прошёл сильный град. Видео прислал корреспондент Piter.tv.

Также град прошел в Кировском, Фрунзенском, Адмиралтейском и Петроградском районах. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов ранее заявил, что погода в регионе останется проблематичной в ближайшие несколько дней. 

А по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 30 и 31 октября в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Поэтому, находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. А период града лучше переждать в помещении. 

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Фото и видео: Piter.tv

Теги: град, октябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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