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В Петербурге 30 и 31 октября ожидаются перепады температур
Сегодня, 8:29
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В Петербурге 30 и 31 октября ожидаются перепады температур

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Сегодня ветер усилится до 15-18 м/с, столбики термометров покажут до +9 градусов.

Главный синоптик Петербурга заявил, что погода в регионе останется проблематичной в ближайшие несколько дней. 

Утром 30 октября атмосферный фронт от очередного циклона, выходящего с Атлантики на север Скандинавии, пройдет через город. Дождь начался около 06:00 и будет лить до 11:00-12:00. Ветер усилится до 15-18 м/с, столбики термометров покажут до +9 градусов. 

А 31 октября осадки придут к Северной столице только во второй половине дня, также ожидается сильный ветер, с максимальной температурой до +6 градусов.

Так что перепады температуры и интенсивности осадков все эти дни будут сохраняться. 

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, перепады температур
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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