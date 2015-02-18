В Петербурге 30 и 31 октября ожидаются перепады температур

Сегодня ветер усилится до 15-18 м/с, столбики термометров покажут до +9 градусов.

Главный синоптик Петербурга заявил, что погода в регионе останется проблематичной в ближайшие несколько дней.

Утром 30 октября атмосферный фронт от очередного циклона, выходящего с Атлантики на север Скандинавии, пройдет через город. Дождь начался около 06:00 и будет лить до 11:00-12:00. Ветер усилится до 15-18 м/с, столбики термометров покажут до +9 градусов.

А 31 октября осадки придут к Северной столице только во второй половине дня, также ожидается сильный ветер, с максимальной температурой до +6 градусов.

Так что перепады температуры и интенсивности осадков все эти дни будут сохраняться. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Фото: Piter.TV