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В Петербурге 31 октября ветер усилится до 18 м/с
Сегодня, 13:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 31 октября ветер усилится до 18 м/с

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Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

В Санкт-Петербурге в последний октябрьский день снова ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителям и гостям Северной столицы рассказали в МЧС. 

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 31 октября в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с.  

При усилении ветра:

 – уберите хозяйственные вещи с балкона, закройте окна.

 – машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций.

 – находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

 – избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

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Фото: Piter.tv

 

Теги: ветер, осень, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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