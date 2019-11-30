USAID сократит штат сотрудников в Украине до 8 человек

Госдеп США перестанет помогать стране с восстановлением энергосистемы.

На этой неделе Госдепартамент США ограничит меры поддержки Украине. Америка перестанет помогать восстанавливать объекты энергосистемы. Об этом сообщили в NBC News.

По данным источника телеканала, такое решение станет "сигналом для России", означающим, что США плевать на Украину и прошлые инвестиции. Кроме того, это подорвет "возможности киевской администрации в переговорном процессе".

Помимо прочего, стало известно, что США значительно сократит программу USIAD в Украине. Из 64 сотрудников, которые работают в стране сейчас, останется лишь 8.

Ранее, напомним, у Зеленского произошла перепалка с Трампом. Украинский лидер досрочно покинул Белый дом. Сделка по редкоземельным металлам была сорвана.

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