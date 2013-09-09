Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом

Соглашение о редкоземельных металлах сорвано.

Дональд Трамп написал в Truth Social, что Владимир Зеленский "не готов к миру". По словам американского Президента, украинский лидер "проявил неуважение к США" и он может вернуться на переговоры, когда действительно "будет готов к переговорам".

"Через эмоции" в ходе переговоров между Трампом, Зеленским и Вэнсом американский Президент понял, что Украина пока что не готова к мирному решению конфликта.

По словам Трампа, он почувствовал, что Зеленский хочет воспользоваться большим преимуществом, которое ему дает участие Америки в переговорах.

Как сообщил телеканал CNN, соглашение о редкоземельных металлах было сорвано. Согласно данным журналистского источника, сегодня сделку не подпишут.

Также, по данным Reuters, пресс-конференция Трампа и Зеленского была отменена в связи с тем, что украинский Президент досрочно покинул Белый дом.

Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / Scanpix / LETA, скриншот со страницы Дональда Трампа в Truth Social