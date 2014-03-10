В Приморском районе не отключат горячую воду из-за прорыва трубы

В Приморском районе Петербурга сегодня утром, 17 июля, прорвало трубу. Маленький фонтанчик забил на Серебристом бульваре. Из-за аварии горячую воду местным жителям отключать не будут. Об этом сообщили в ГУП "ТЭК СПб".
Как указали в организации, сейчас ведутся подготовительные работы к аварийно-восстановительному ремонту. В ближайшее время специалисты заменят трубопровод.
Отметим, что точных сроков сдачи ремонта в ГУП "ТЭК СПб" пока не назвали.
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Фото: pxhere
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