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В Приморском районе не отключат горячую воду из-за прорыва трубы
Сегодня, 16:30
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В Приморском районе не отключат горячую воду из-за прорыва трубы

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В ближайшее время  специалисты заменят трубопровод. 

В Приморском районе Петербурга сегодня утром, 17 июля, прорвало трубу. Маленький фонтанчик забил на  Серебристом бульваре. Из-за аварии горячую воду местным жителям отключать не будут. Об этом сообщили в ГУП "ТЭК СПб".

Как указали в организации, сейчас ведутся подготовительные работы к аварийно-восстановительному ремонту. В ближайшее время  специалисты заменят трубопровод. 

Отметим, что точных сроков сдачи ремонта в ГУП "ТЭК СПб" пока не назвали. 

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Фото: pxhere

Теги: горячая вода, серебристый бульвар, теплосети, тэк спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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