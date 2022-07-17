На Серебристом бульваре забил "гейзер"

Фонтанчик из кипятка заметили прохожие у дома № 9.

Сегодня утром, 17 июля, в Приморском районе прорвало трубу. Столбик горячей воды забил на Серебристом бульваре у дома № 9. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

В Приморском районе на Серебристом бульваре между домами 9к1 и 9к2 из-под земли бурлит кипяток. В 03:20 вызваны службы по 112. Автор поста в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Отметим, что территорию пока не оградили. Напор воды слабый, но вода горячая.

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