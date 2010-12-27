"Горэлектротранс" сыграл в #tetrischallenge

"Разложилась" на детали аварийная служба компании.

"Трамвайная скорая" "Горэлектротранса" приняла участие в #tetrisChallenge, сообщила пресс-служба предприятия.

Аварийно-восстановительная служба "Горэлектротранса" стала новым участником всемирного флешмоба #tetrischallenge. Аварийщики могут как вернуть сошедший с рельс вагон, так и убрать упавшие в непогоду деревья или откачать с путей воду после сильных дождей.

По информации пресс-службы, "тетрисом" сотрудники занялись после суточного дежурства. Показать все оборудование аварийной машины для них не проблема – все детали лежат на местах и быстро достаются. Игра в "тетрисчеллендж" стала дня них копией проверки рабочих инструментов, которые планово проходят в организации.

Сотрудники даже сделали отдельный снимок с подписями своего инструментария. Среди важных предметов есть балки, раздвижная лестница, цепи, домкраты и многое другое.

Ранее сотрудники петербургского метрополитена присоединились к #tetrischallenge.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"