Аварийно-спасательный "отряд" петербургского метро присоединился к #tetrischallenge

Служба аварийных работ петербургского метрополитена решила присоединиться к шагающему по миру флешмобу #tetrischallenge. Суть фотографий этой акции – показать состав рабочего оборудования.
В петербургской ветке челленджа уже успели поучаствовать некоторые СМИ, ГИБДД, организация "Красный крест" и многие другие. Сегодня по хештегу #tetrischallenge добавились снимки Аварийно-спасательного формирования городского метрополитена.
Аварийный "отряд" готов к экстренным ситуациям в подземке, его автомобиль оборудован необходимыми для работ предметами: световыми столбами для освещения тоннелей, гидравлические ножницы и клещи для "разжатия" состава, раздвижная лестница, газовые баллоны, набор для первой медицинской помощи и носилки.
Посмотрите на петербургских сотрудников ГИБДД, которые тоже присоединились к флешмобу.
Фото: Метро. Повседневности / Telegram
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