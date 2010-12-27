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Аварийно-спасательный "отряд" петербургского метро присоединился к #tetrischallenge
Сегодня, 10:58
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himif

Аварийно-спасательный "отряд" петербургского метро присоединился к #tetrischallenge

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Сотрудники показали, что возят с собой в машине для экстренных работ.

Служба аварийных работ петербургского метрополитена решила присоединиться к шагающему по миру флешмобу #tetrischallenge. Суть фотографий этой акции – показать состав рабочего оборудования.

В петербургской ветке челленджа уже успели поучаствовать некоторые СМИ, ГИБДД, организация "Красный крест" и многие другие. Сегодня по хештегу #tetrischallenge добавились снимки Аварийно-спасательного формирования городского метрополитена.

Аварийный "отряд" готов к экстренным ситуациям в подземке, его автомобиль оборудован необходимыми для работ предметами: световыми столбами для освещения тоннелей, гидравлические ножницы и клещи для "разжатия" состава, раздвижная лестница, газовые баллоны, набор для первой медицинской помощи и носилки.

Посмотрите на петербургских сотрудников ГИБДД, которые тоже присоединились к флешмобу.

Фото: Метро. Повседневности / Telegram

Теги: tetrischallenge, аварийно-спасательное формирование, метрополитен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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