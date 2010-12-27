Как флешмоб #tetrischallenge шагает по Петербургу 

На данный момент по хэштегу в Instagram можно найти более 12 тысяч снимков со всего мира.

В Сети продолжает набирать обороты #TetrisChallenge. Суть челленджа - показать на снимке рабочий инвентарь. Piter.TV сделал подборку самых интересных снимков.

Что это и кто придумал?

Суть челленджа - показать на снимке рабочий инвентарь. Кроме того, участники должны разложить предметы, как в игре "тетрис". При этом снимок делается сверху. Такой вид съемки называется "ноллинг".

Впервые соответствующее фото сделали в 2018 году полицейские из Новой Зеландии. Правда, всемирную известность челлендж получил после снимка правоохранителей из Цюриха. Фотография собрала 4,5 тысячи лайков.

Самые эпичные кадры

В съемке уже поучаствовали пожарные, полицейские и сотрудники службы скорой помощи со всего мира. Самые эпичные кадры сделали спасатели Брестской области, аэропорт Китая, белорусские танкисты и морские пехотинцы из Нидерландов.

Обычные люди

К популярной раскладке #tetrischallenge присоединились и обычные люди. Через флешмоб они рассказывают о своих увлечениях. Кроме того, участниками челенджа стали домашние питомцы.

#tetrischallenge в Петербурге

В минувшие выходные, 6 октября, петербургские сотрудники ГИБДД присоединились к флешмобу #tetrischallenge. На снимке представлены два сотрудника, машина ДПС, мотоцикл, форма, растяжка. бронежилет, два конуса, рабочие сумки и рации.

Также во флешмобе приняла участие АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург". Компания показала комплекс услуг по испытанию электрооборудования и измерениям.

Также фотографиями раскладки поделились петербургские волонтёры общественной организации "Красный крест".

В #tetrischallenge также поучаствовали городские СМИ.

На данный момент по хэштегу в Instagram можно найти более 12 тысяч снимков со всего мира.

Фото:@nzpolice/Twitter, ville_de_geneve, chinaairlines.tw, ermilovpro, faya_the_westie, zadyristaia, ugibdd78/instagram