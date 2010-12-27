Суть челленджа - показать на снимке рабочий инвентарь, а все фотографии должны напоминать тетрис.

В минувшие выходные, 6 октября, петербургские сотрудники ГИБДД присоединились к флешмобу #tetrischallenge. Снимок опубликован на официальной странице УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в Instagram.

На снимке представлены два сотрудника, машина ДПС, мотоцикл, форма, растяжка. бронежилет, два конуса, рабочие сумки и рации.

Естественно, что первыми стали сотрудники нашего подразделения номер 1.

На кадре- инспекторы ОБ ДПС №1 ГИБДД сказано в сообщении

Суть челленджа - показать на снимке рабочий инвентарь, а все фотографии должны напоминать тетрис. К флешмобу #tetrischallenge присоединяются все крупные компании мира.

Ранее мы сообщали о том, что у пользователей Instagram появилось новое любимое приложение.

Фото:ugibdd78/instagram