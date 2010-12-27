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Петербургские сотрудники ГИБДД присоединились к флешмобу #tetrischallenge
Сегодня, 9:56
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IRINA_CHALKINA

Петербургские сотрудники ГИБДД присоединились к флешмобу #tetrischallenge

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Суть челленджа - показать на снимке рабочий инвентарь, а все фотографии должны напоминать тетрис. 

В минувшие выходные, 6 октября, петербургские сотрудники ГИБДД присоединились к флешмобу #tetrischallenge. Снимок опубликован на официальной странице УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в Instagram.

На снимке представлены два сотрудника, машина ДПС, мотоцикл, форма, растяжка. бронежилет, два конуса, рабочие сумки и рации.

Естественно, что первыми стали сотрудники нашего подразделения номер 1.
На кадре- инспекторы ОБ ДПС №1 ГИБДД

сказано в сообщении

Суть челленджа - показать на снимке рабочий инвентарь, а все фотографии должны напоминать тетрис. К флешмобу #tetrischallenge присоединяются все крупные компании мира. 

Ранее мы сообщали о том, что у пользователей Instagram появилось новое любимое приложение.

Фото:ugibdd78/instagram 

 

Теги: tetrischallenge, новости спб, общество, флешмоб tetrischallenge
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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