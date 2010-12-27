В минувшие выходные, 6 октября, петербургские сотрудники ГИБДД присоединились к флешмобу #tetrischallenge. Снимок опубликован на официальной странице УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в Instagram.
На снимке представлены два сотрудника, машина ДПС, мотоцикл, форма, растяжка. бронежилет, два конуса, рабочие сумки и рации.
Естественно, что первыми стали сотрудники нашего подразделения номер 1.
На кадре- инспекторы ОБ ДПС №1 ГИБДД
сказано в сообщении
Суть челленджа - показать на снимке рабочий инвентарь, а все фотографии должны напоминать тетрис. К флешмобу #tetrischallenge присоединяются все крупные компании мира.
Ранее мы сообщали о том, что у пользователей Instagram появилось новое любимое приложение.
Фото:ugibdd78/instagram
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