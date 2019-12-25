Голикова: к 1 апреля материнский капитал получили более 11 миллионов семей

Более 80% семей подали заявления на его использование.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за все время более 11 миллионов российских семей получили материнский капитал. При этом 80,2% уже подали заявление на использование. Об этом она заявила на совещании с президентом России перед посланием, сообщает ТАСС.

По состоянию на 1 апреля 2021 года всего за время реализации программы материнского капитала материнский капитал получили 11,1 миллиона российских семей. При этом, сразу хочу сказать, что 80,2% уже подали заявление, чтобы воспользоваться материнским капиталом. Татьяна Голикова, вице-премьер России

Также Голикова заявила, что темпы снижения рождаемости в России в 2020 году существенно замедлились – примерно в 2,5 раза. Также, по ее словам, рождаемость в марте 2021 года выросла на 15,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Голикова отметила, что прирост отмечается в 75 регионах, а в 38 регионах этот показатель превысил средний по стране.

Ранее Голикова заявила о значительном росте числа желающих привиться от COVID-19.

Фото: kremlin.ru



