В Петербурге годовалый мальчик попал в реанимацию с ожогами

Со слов родителей, дома ребёнок по недосмотру опрокинул на себя емкость с горячей водой.

В Приморском районе Петербурга годовалый малыш попал в реанимацию с серьёзными ожогами. Об этом стало известно Piter.tv.

Ребёнок поступил в больницу из квартиры по Туристской улице. У него диагностировали термический ожог лица, плеч, груди, живота (10%). Он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Со слов родителей, дома ребёнок по недосмотру опрокинул на себя емкость с горячей водой.

На прошлой неделе 8-летнего мальчика авиацией доставили в Петербург с 35% ожогом тела. И ещё один 8-летний петербуржец получил 60% ожог тела после игры с горящей палкой.

Фото: unsplash