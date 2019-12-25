8-летний петербуржец получил 60% ожог тела после игры с горящей палкой

Мальчик находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

В Петербурге 8-летний мальчик попал в реанимацию с 60% ожогом тела. Подробности происшествия стали известны Piter.tv.

Инцидент произошёл вечером 6 августа на автостоянке на Заповедной улице. Оттуда мальчика госпитализировали с ожогом пламенем лица, шеи, груди, живота, спины, ягодиц, правой верхней конечности, левого предплечья, кисти, бедер, правой голени площадью 60%. Мальчик находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

Установлено, что мальчик вместе с отцом приехали в автосервис для ремонта автомобиля. В какой-то момент мужчина отвлекся, а затем увидел, как горит одежда на сыне. До этого отец видел, как сын играл с горящей палкой.

На прошлой неделе в Петербурге двухлетний ребёнок обжегся борщевиком во время прогулки в детском саду.

Фото: Piter.tv