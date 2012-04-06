В Петербурге двухлетний ребёнок обжегся борщевиком во время прогулки в детском саду

После оказания помощи ребёнка отпустили домой.

Двухлетний петербуржец получил ожог во время прогулки в детском саду. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Вечером 1 августа к врачам вместе с мамой обратился двухлетний мальчик. Врачи диагностировали у него контактный фитофотодерматит второго пальца левой кисти, 1-2 степени. После оказания помощи ребёнка отпустили домой.

Предположительно, во время прогулки в частном детском саду малыш обжегся борщевиком. Проводится проверка.

Ранее петербуржцам напомнили, в чем состоит опасность борщевика.

Фото: pxhere