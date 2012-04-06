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В Петербурге двухлетний ребёнок обжегся борщевиком во время прогулки в детском саду
Сегодня, 10:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге двухлетний ребёнок обжегся борщевиком во время прогулки в детском саду

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После оказания помощи ребёнка отпустили домой.

Двухлетний петербуржец получил ожог во время прогулки в детском саду. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Вечером 1 августа к врачам вместе с мамой обратился двухлетний мальчик. Врачи диагностировали у него контактный фитофотодерматит второго пальца левой кисти, 1-2 степени. После оказания помощи ребёнка отпустили домой.

Предположительно, во время прогулки в частном детском саду малыш обжегся борщевиком. Проводится проверка.

Ранее петербуржцам напомнили, в чем состоит опасность борщевика.

Фото: pxhere

Теги: борщевик, ожог
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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