Петербуржцам напомнили, в чем состоит опасность борщевика

Прозрачный водянистый сок борщевика содержит эфирные масла – фуранокумарины.

Специалисты НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе рассказали, в чем состоит опасность борщевика Сосновского. Борщевик потенциально опасен для человека весь период своего вегетативного развития – с марта по сентябрь.

Прозрачный водянистый сок борщевика содержит эфирные масла – фуранокумарины – органические химические соединения, которые при контакте с кожей человека вызывают фотохимический дерматит. НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

Даже небольшого количества сока и солнечного света хватит, чтобы у человека остался сильный ожог. При этом, ожог будет долго не заживающий и болезненный. Как отметил телеканал "Санкт-Петербург" именно поэтому нужно особенно защищать свою кожу от борщевика.

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