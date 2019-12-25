8-летнего мальчика авиацией доставили в Петербург с 35% ожогом тела

По предварительной информации, по неосторожности ребёнок опрокинул на себя кастрюлю с горячей водой.

В Петербург из поселка Сосново Приозерского района был доставлен 8-летний мальчик, который получил ожог 35% тела. Подробности стали известны Piter.tv.

Вечером 10 августа авиацией в Петербург был доставлен 8-летний мальчик с термическим ожогом спины, живота, левого плеча, бедер, промежности, левой голени. У него диагностировали ожог 35% тела. Он в тяжёлом состоянии находится в реанимации.

По предварительной информации, по неосторожности ребёнок опрокинул на себя кастрюлю с горячей водой. Проводится проверка.

Ранее ещё один 8-летний петербуржец получил 60% ожог тела после игры с горящей палкой.

Фото: Piter.tv