Впереди проходка 4600 метров до двух новых станций Невско-Василеостровской линии.

В пятницу главный привод "Надежды" опустили в стартовый котлован на Туристской улице. Операция длилась около 30 минут, рассказали в "Метрострое Северной столицы".

160-тонный механизм состыковали с другими сегментами тоннелепроходческого комплекса. Глубина, на которую оператор портального крана опускал груз, около 30 метров.

Метростроителям осталось опустить в котлован и смонтировать 10-метровый ротор – "зубы" "Надежды". Главный привод, который встал на свою позицию, как раз и будет приводить их в действие.

Впереди проходка 4600 метров до двух новых станций Невско-Василеостровской линии – "Богатырская" (проектные названия: "Яхтенная" и "Туристская) и "Каменка" (проектные названия: "Яхтенная" и "Зоопарк").

Также на "Чернышевской" начался один из самых сложных этапов реконструкции.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото и видео: Метрострой Северной столицы