Диетолог назвала главные ошибки в питании детей

Одна из главных ошибок в питании детей – это неразнообразное меню.

Врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра кандидат медицинских наук Ксения Селезнёва рассказала, что одна из главных ошибок в питании детей – это неразнообразное меню. Об этом она сообщила в разговоре с Life.ru.

Конечно, дети бывают придирчивы в выборе продуктов, но, анализируя их пищевые дневники, я часто вижу скудный набор продуктов. Ксения Селезнёва, диетолог

Диетолог отметила, что чем разнообразнее еда, тем больше дети получают микроэлементов и витаминов. Даже есть одну и ту же кашу каждый день не рекомендуется: можно чередовать гречневую, овсяную и мультизлаковые каши. То же самое касается овощей, фруктов и белковых продуктов.

Также Селезнева отметила, что многие дети завтракают плотно дома, потом в течение дня или не едят ничего или перекусывают чем-то вредным, а потом плотно ужинают. Так делать нельзя, утверждает диетолог.

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