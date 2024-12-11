Хозяевам погибших от ударов тока собак пообещали юридическую поддержку

В Администрации Калининского района прокомментировали инцидент на проспекте Науки.

Районные власти оценили происшествие с гибелью нескольких собак от удара током на проспекте Науки. Сотрудники администрации Калининского района и правоохранители расследуют обстоятельства инцидента, – сообщает в 78.ru.

Напомним, что сегодня во время выгула собак хозяйка одного из питомцев заметила, что животные при подходе к ларьку начинают биться в конвульсиях и умирать. По ее наблюдениям, погибли по меньшей мере 4 пса.

Рядом с неработающим магазином был замечен оголенный провод. При этом версия, согласно которой собаки погибли из-за работ по реконструкции освещения на проспекте, не подтвердилась.

После оценки компетентными органами действий правления ЖСК-323 будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях. Администрация района поддержит претензии владельцев погибших питомцев к виновнику чрезвычайной ситуации. Администрация Калининского района

В администрации также подчеркнули, что владельцы пострадавших собак могут рассчитывать на необходимую юридическую поддержку, если дело дойдет до судебных тяжб.

Ранее мы сообщали, что петербургский суд вынес решение в отношении похитителей лосиной туши.

Фото: Freepik (носит иллюстративный характер)