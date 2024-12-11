Петербургский суд вынес решение в отношении похитителей лосиной туши

Погибшего в аварии лося украли, чтобы съесть.

Смольнинский районный суд Северной столицы закончил рассмотрение дела о хищении туши лося в феврале прошлого года. Трем обвиняемым назначили штраф в размере 6 тыс для каждого, – сообщает в своем Telegram-канале руководитель Объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Напомним, что судопроизводство началось после того, как трое мужчин из Вологодской области пытались утащить 69-килограммовую тушу лося, погибшего в ДТП. На полпути их задержал сотрудник полиции. Действия фигурантов были расценены как нанесение ущерба РФ в размере 80 тыс руб и подпали под уголовную статью.

Сегодня процесс был завершен. Каждому из фигурантов дела о хищении лося был выписан штраф, а саму тушу ранее изъяли и утилизировали.

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