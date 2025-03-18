МВД Петербурга задержало предполагаемых посредников мошенников с Украины

Арестованным молодым людям от 15 до 18 лет.

Полицейские Северной столицы задержали группу подозреваемых в пособничестве украинским телефонным мошенникам. Всего в МВД сообщают о семи арестованных молодых людях родом из разных регионов страны, – данные пресс-службы регионального подразделения МВД.

По предварительным данным, злоумышленники покупали сим-карты разных операторов связи, а затем регистрировались в популярном мессенджере. После этого они передавали доступ к аккаунтам неизвестным лицам. В дальнейшем с этих номеров аферисты звонили гражданам по всей России. МВД Санкт-Петербурга

Таким образом организаторы мошеннической схемы из Украины получили данные более 10 тыс. пользовательских профилей. За каждый активированный аккаунт посредники получали криптовалюту, эквивалентную сумме от 5 до 25 долларов.

Полиция арестовала 7 подростков из различных регионов страны: двое братьев из Тульской области, 18-летний кемеровчанин, 17-летний тюменец, двое 15-летних жителей Иркутской области и Красноярского края, а также 16-летний житель Республики Башкортостан.

По данным правоохранителей, на счету задержанных свыше 1300 эпизодов противоправной деятельности. В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 159 УК РФ.

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Видео: МВД Санкт-Петербурга