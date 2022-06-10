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Возвращение обновленного McDonald’s ожидают к концу июня
Сегодня, 13:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Возвращение обновленного McDonald’s ожидают к концу июня

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Также эксперт считает, что массовое возвращение иностранных компаний может произойти уже к августу-сентябрю.

Обровленный McDonald"s вернется на российский рынок уже к концу июня. Такой прогноз в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сделал предприниматель в сфере управления ТЦ Максим Левченко.

Эксперт отметил, что многие иностранные компании теми или иными способами уже возвращаются в Россию. В том числе уже открываются зарубежные магазины одежды и косметики. 

Вчера открылся французский L"Occitane. До конца июня мы ожидаем открытие, возвращение на рынок сети McDonald"s.

Максим Левченко

Также эксперт считает, что массовое возвращение иностранных компаний может произойти уже к августу-сентябрю.

Ранее стало известно, что "Макдоналдс" в аэропортах и на вокзалах Москвы и Петербурга будут работать до 2023 года.

Фото: Piter.tv

Теги: mcdonald s, фастфуд
Категории: Лента новостей,

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