Возвращение обновленного McDonald’s ожидают к концу июня

Обровленный McDonald"s вернется на российский рынок уже к концу июня. Такой прогноз в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сделал предприниматель в сфере управления ТЦ Максим Левченко.
Эксперт отметил, что многие иностранные компании теми или иными способами уже возвращаются в Россию. В том числе уже открываются зарубежные магазины одежды и косметики.
Вчера открылся французский L"Occitane. До конца июня мы ожидаем открытие, возвращение на рынок сети McDonald"s.
Максим Левченко
Также эксперт считает, что массовое возвращение иностранных компаний может произойти уже к августу-сентябрю.
Ранее стало известно, что "Макдоналдс" в аэропортах и на вокзалах Москвы и Петербурга будут работать до 2023 года.
Фото: Piter.tv
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