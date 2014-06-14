Бутики косметики L'Occitane заработали в Петербурге

Левченко добавил, что цены ниже, чем до закрытия.

В Петербурге после двухмесячного простоя открылись магазины французской сети парфюмерии и косметики L"Occitane. Об этом рассказал управляющий партнер Fort Group Максим Левченко в среду, 8 июня.

Левченко добавил, что цены ниже, чем до закрытия. "Курс евро позволяет", — отмечает он.

Магазины работают под тем же брендом. Хотя ранее сообщалось, что французская сеть теперь будет работать под брендом на русском. На русскоязычном сайте компании название указано как "Л"Окситан". По данным "Фонтанки", в ТРЦ "Галерея" подтвердили перезапуск магазина французского ретейлера. В управляющей компании на вопрос о смене оператора ответили, что "юридически ничего не менялось". По данным СПАРК, ООО "Л"Окситан Рус" принадлежит зарегистрированной в Люксембурге L"Occitane International.

Ранее мы писали, что в ТК "Невский Центр" открылся магазин Slava. 70% ассортимента составляют товары для дома.

Фото: pexels

