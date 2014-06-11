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В ТК "Невский Центр" открылся магазин Slava
Сегодня, 16:50
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В ТК "Невский Центр" открылся магазин Slava

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В торговом комплексе "Невский Центр" на минус первом этаже открылся магазин дизайнерской продукции Slava. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ТК. 

В магазине представлена косметика, товары для дома, украшения, одежда и обувь от российских дизайнеров из разных регионов. 

С 2015 по 2020 год универмаги Slava работали в формате временных Pop - Up Store  и тематических ярмарок. Инвестиции в открытие в "Невском Центре" составили 7 млн рублей. Магазин занимает площадь в 400 кв. метров. На данный момент компании удалось открыть 5 универмагов, а в ближайшие 2 года планирует расшириться до 20. 

Торжественное открытие универмага состоится 11 июня. Гостей ТК ждет шоу-программа с модным показом от дизайнеров, лекциями от стилистов, розыгрышем призов. 

Ранее в Смольном предупреждали, что в петербургских ТЦ появятся магазины местных дизайнеров. 

Фото: ТК "Невский Центр" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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