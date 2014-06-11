В ТК "Невский Центр" открылся магазин Slava

В торговом комплексе "Невский Центр" на минус первом этаже открылся магазин дизайнерской продукции Slava. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ТК.

В магазине представлена косметика, товары для дома, украшения, одежда и обувь от российских дизайнеров из разных регионов.

С 2015 по 2020 год универмаги Slava работали в формате временных Pop - Up Store и тематических ярмарок. Инвестиции в открытие в "Невском Центре" составили 7 млн рублей. Магазин занимает площадь в 400 кв. метров. На данный момент компании удалось открыть 5 универмагов, а в ближайшие 2 года планирует расшириться до 20.

Торжественное открытие универмага состоится 11 июня. Гостей ТК ждет шоу-программа с модным показом от дизайнеров, лекциями от стилистов, розыгрышем призов.

Ранее в Смольном предупреждали, что в петербургских ТЦ появятся магазины местных дизайнеров.

Фото: ТК "Невский Центр"