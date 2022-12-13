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ТЦ "Невский центр" в центре Петербурга продан российской инвестиционной компании
Сегодня, 14:59
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ТЦ "Невский центр" в центре Петербурга продан российской инвестиционной компании

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Стоимость сделки составила около 10 млрд рублей.

ТЦ  "Невский центр" на перекрёстке Невского проспекта и улицы Восстания, продан инвестиционной компании "Тринфико". Ранее объект принадлежал чешской компании. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Стоимость сделки составила около 10 млрд рублей. Судя по открытым данным "Контур.Фокус", ООО "Стокманн СПб Центр", принадлежит ООО "Ойл Инвестментс", который в свою очередь являлся собственностью чешской ООО "Ппф Риэл Истейт". Теперь его учредителем стало ООО "Тетис Кэпитал", принадлежащий АО "Тринфико". Торговый центр перешёл во владение ЗПИФ "Гермес" под управлением ООО "Тетис Кэпитал" .

"Тринфико" работает на инвестиционном рынке уже 30 лет: в том числе, она работает и с пенсионными средствами РЖД.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге откроется супермаркет Eurospar площадью 3800 кв. м.

Фото: ВКонтакте / ТК Невский Центр

Теги: санкт-петербург, тк невский центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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