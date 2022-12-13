В Петербурге откроется супермаркет Eurospar площадью 3800 кв. м

Эксперты оценивают арендную ставку в 800-900 руб. за кв. м в месяц.

Стало известно, что Eurospar заменит О"КЕЙ в ТРЦ River House на улице Академика Павлова в Петроградском районе Петербурга. Открытие планируется в третьем квартале этого года. Об этом 3 мая пишет "РБК Петербурга".

Сеть займет более 3800 кв. м на первом этаже ТРЦ. Ремонт начнется после майских праздников. Эксперты оценивают арендную ставку в 800-900 руб. за кв. м в месяц.

С 2016 г. площадку занимал гипермаркет О"КЕЙ. На сайте ТРЦ River House гипермаркет до сих пор числится действующим. Как уточнили в Jensen Group, "решение о прекращении договора с текущим арендатором было принято в рамках стратегического партнерства с сетью супермаркетов Eurospar".

Ранее сеть гипермаркетов "Максидом" сменила владельца. Бизнесмен Евневич передал свою основную долю дочери.

Фото: Piter.tv

