Сеть гипермаркетов "Максидом" сменила владельца

Петербургский бизнесмен Александр Евневич вышел из состава учредителей ОО "Максидом", владеющих сетью одноименных магазинов. Об этом говорится в данных СПАРК.
Евневичу принадлежал 51% компании. Бизнесмен передал свою долю дочери Марии Евневич. Таким образом ,она нарастила долю владения компанией до 76,5%. Остальными собственниками сети остаются Лариса Черепанова (17%), Сергей Голиков (5%), Владимир Полетаев (1%) и Дмитрий Соколов (0,5%).
Ранее мы сообщали, что в Петербурге эстонский бренд нижнего белья открыл первый магазин.
Фото: Piter.tv
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