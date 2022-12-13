Сеть гипермаркетов "Максидом" сменила владельца

Бизнесмен Евневич передал свою основную долю дочери.

Петербургский бизнесмен Александр Евневич вышел из состава учредителей ОО "Максидом", владеющих сетью одноименных магазинов. Об этом говорится в данных СПАРК.

Евневичу принадлежал 51% компании. Бизнесмен передал свою долю дочери Марии Евневич. Таким образом ,она нарастила долю владения компанией до 76,5%. Остальными собственниками сети остаются Лариса Черепанова (17%), Сергей Голиков (5%), Владимир Полетаев (1%) и Дмитрий Соколов (0,5%).

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Фото: Piter.tv