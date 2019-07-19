Пост гендиректора ПАО "Кировский завод" покинет Георгий Семененко

Семененко может занять кресло председателя совета директоров.

В пятницу, 27 мая, стало известно, что владелец и гендиректор АО "Кировский завод" Георгий Семененко уйдет с поста руководителя предприятия. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Семененко может занять кресло председателя совета директоров. По данным издания, пост гендиректора в свою очередь займет нынешний глава дочернего предприятия группы — Петербургского тракторного завода.

Напомним, что Георгий Семененко руководит ПАО "Кировский завод" с 2005 года.

Ранее на Кировском заводе записали музыкальную композицию из промышленных звуков. Подготовка музыкальной композиции проходила в несколько этапов.

Фото: pexels

