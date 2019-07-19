Пост гендиректора ПАО "Кировский завод" покинет Георгий Семененко

В пятницу, 27 мая, стало известно, что владелец и гендиректор АО "Кировский завод" Георгий Семененко уйдет с поста руководителя предприятия. Об этом сообщает "Деловой Петербург".
Семененко может занять кресло председателя совета директоров. По данным издания, пост гендиректора в свою очередь займет нынешний глава дочернего предприятия группы — Петербургского тракторного завода.
Напомним, что Георгий Семененко руководит ПАО "Кировский завод" с 2005 года.
Ранее на Кировском заводе записали музыкальную композицию из промышленных звуков. Подготовка музыкальной композиции проходила в несколько этапов.
Фото: pexels
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