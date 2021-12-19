На Кировском заводе записали музыкальную композицию из промышленных звуков

Подготовка музыкальной композиции проходила в несколько этапов.

Шум станков, треск сварки, звук разрезаемого металла – Кировский завод представил музыкальную пьесу "Симфония станков" на основе промышленных звуков. Ее записал музыкант Евгений Горбунов в цехах, где делают тракторы, буровые установки и турбины для атомных ледоколов. Об этом сообщила пресс-служба "Кировского завода".

Впервые подобная музыкальная композиция появилась в 1922 году. Тогда композитор Арсений Авраамов представил "Симфонию гудков" из рева моторов, паровозных и заводских гудков.

Подготовка музыкальной композиции проходила в несколько этапов. Сначала была записана библиотека промышленных звуков предприятия. На их основе Евгений Горбунов создал музыкальную пьесу.

В декабре диджей Imanbek записал звуки оборудования ЛАЭС для нового трека.

Видео: пресс-служба "Кировского завода"