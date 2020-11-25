Диджей Imanbek записал звуки оборудования ЛАЭС для нового трека

Вместе с командой Imanbek "ловил" на Ленинградской атомной станции звуки, которые издает оборудование различных технологических систем.

Всемирно известный музыкант из Казахстана, обладатель премии "Грэмми" Иманбек Зейкенов (Imanbek) стал участником нового музыкального проекта "AtomSound". Съемки прошли на Ленинградской АЭС, а также в Сосновом Бору.

Вместе с командой Imanbek "ловил" на Ленинградской атомной станции звуки, которые издает оборудование различных технологических систем.

Я планирую использовать сделанные на ЛАЭС записи в качестве дополнительных звуковых эффектов при создании одной из моих композиций. Imanbek

Помимо музыкального трека выйдут документальный фильм и библиотека сэмплов (небольших оцифрованных звуковых фрагментов).

Фото: ЛАЭС