Диджей Imanbek записал звуки оборудования ЛАЭС для нового трека

Всемирно известный музыкант из Казахстана, обладатель премии "Грэмми" Иманбек Зейкенов (Imanbek) стал участником нового музыкального проекта "AtomSound". Съемки прошли на Ленинградской АЭС, а также в Сосновом Бору.
Вместе с командой Imanbek "ловил" на Ленинградской атомной станции звуки, которые издает оборудование различных технологических систем.
Я планирую использовать сделанные на ЛАЭС записи в качестве дополнительных звуковых эффектов при создании одной из моих композиций.
Imanbek
Помимо музыкального трека выйдут документальный фильм и библиотека сэмплов (небольших оцифрованных звуковых фрагментов).
Фото: ЛАЭС
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все