Казахстанский диджей Imanbek получил премию Grammy за лучший ремикс

Запись набрала более 100 миллионов просмотров на YouTube.

Казахстанский диджей Imanbek получил премию Grammy в номинации "Лучшая запись-ремикс". Об этом сообщает сайт Национальной академии искусства и техники грамзаписи США.

Imanbek получил награду за ремикс песни Roses американского рэп-исполнителя Карлоса Сент-Джона. Запись стала хитом, попала во многие чарты. Также она набрала более 100 миллионов просмотров на YouTube.

Ранее H.E.R. получила "Грэмми" в номинации "Лучшая песня года".

Видео: YouTube / Recording Academy / GRAMMYs