Среди номинантов: "Black Parade" Бейонсе, "The Box" Roddy Ricch, "Cardigan" Тейлор Свифт.

H.E.R. получила "Грэмми" в номинации "Лучшая песня года". Награды удостоилась песня "I can"t breathe". Об этом было объявлено на церемонии вручения этих наград в воскресенье.

Среди номинантов: "Black Parade" Бейонсе, "The Box" Roddy Ricch, "Cardigan" Тейлор Свифт.

Из-за пандемии коронавируса церемония проходила в гибридном режиме: из Staples Center в Лос-Анджелесе, Troubadour и Hotel Caf в Лос-Анджелесе, театра "Аполло" в Нью-Йорке и с музыкальной площадки Station Inn в Нэшвилле.

Ранее вышел трейлер фильма о Билли Айлиш.

Видео: Youtube/Recording Academy / GRAMMYs