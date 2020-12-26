  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:31
125
matveyvn
Код вставки плеера

H.E.R. получила "Грэмми" в номинации "Лучшая песня года"

0 0

Среди номинантов: "Black Parade" Бейонсе, "The Box" Roddy Ricch, "Cardigan" Тейлор Свифт.

H.E.R. получила "Грэмми" в номинации "Лучшая песня года". Награды удостоилась песня "I can"t breathe". Об этом было объявлено на церемонии вручения этих наград в воскресенье.

Среди номинантов: "Black Parade" Бейонсе, "The Box" Roddy Ricch, "Cardigan" Тейлор Свифт.

Из-за пандемии коронавируса церемония проходила в гибридном режиме: из Staples Center в Лос-Анджелесе, Troubadour и Hotel Caf в Лос-Анджелесе, театра "Аполло" в Нью-Йорке и с музыкальной площадки Station Inn в Нэшвилле.

Ранее вышел трейлер фильма о Билли Айлиш.

Видео: Youtube/Recording Academy / GRAMMYs

Теги: грэмми, награды, песня года
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии