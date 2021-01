Вышел трейлер фильма о Билли Айлиш

Премьера состоится 25 февраля, спустя день картина появится на сервисе Apple TV+.

В сети появился трейлер фильма "Билли Айлиш: Мир немного размыт". Картина выйдет в российский прокат 25 февраля. Спустя день она появится на сервисе Apple TV+.

В центре сюжета история певицы, которая в 17 лет смогла стать известной всему миру и полюбиться многим слушателям. Зрителям покажут кадры с гастролей Билли Айлиш, дом, в котором жила девушка с родителями и записывала первый альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" и др.

Напомним, что в прошлом году Билли Айлиш выиграла сразу в четырех номинациях премии "Грэмми": "Песня года", "Альбом года", "Лучший новый исполнитель" и "Лучший вокальный поп-альбом".

Ранее Билли Айлиш перечислила любимые песни 2020 года.

Видео: YouTube / Meduza