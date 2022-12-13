Самара Джой получила Grammy в номинации "Лучший новый исполнитель"

Американке вручили золотую статуэтку в виде золотого граммофона в Лос-Анджелесе.

Американская артистка Самара Джой получила золотую статуэтку Grammy в номинации "Лучший новый исполнитель". Об этом стало известно в ходе 65-ой по счету торжественной церемонии вручения наград от Национальной Ассоциации звукозаписывающих компаний США. Прямую трансляцию с места событий в Лос-Анджелесе вел местный телеканал CBS. На премию в данной категории также претендовали британская инди-рок-группа Wet Leg, певица Молли Таттл, рэпер Tobe Nwigwe, итальянская музыкальная группа Maneskin, рэп-исполнительница Latto, певца Muni Long, джаз-дуэт Domi & JD Beck, певец Омар Аполло и бразильская артистка Анитта.

Напомним, что "Грэмми" стали вручать с середины 1950-х годов, когда в США начался отбор кандидатов от индустрии звукозаписи, которые могли бы претендовать на звезду на "Аллее славы" в Голливуде. В 1957 году для присуждения будущей награды была сформирована Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Уже в 1958 году данная организация учредила награду от слова "граммофон".

Певица Лиззо получила Grammy за "Запись года".

Фото и видео: YouTube / Recording Academy / GRAMMYs

