Бейонсе стала обладательницей наибольшего числа премий "Грэмми" в истории

Американская исполнительница Бейонсе стала обладательницей наибольшего числа музыкальных премий "Грэмми" в истории данной награды. По этому показателю артистка смогла обойти покойного дирижера сэра Георга Шолти, получившего 31 награду от Национальной академии искусства и техники грамзаписи США. У певицы сейчас есть 32 премии. В 2023 году ей достались две статуэтки. Звезда признана лучшей в категориях "Лучшая танцевальная/электронная запись" за трек Break My Soul и "Лучшее исполнение в стиле R&B" - за Plastic Off the Sofa. Эти награды вручались предварительно. В ходе 65-ой по счету торжественной церемонии, организованной в Лос-Анджелесе, Бейонсе получи ла награды в номинациях "Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом" и "Лучшая песня в стиле R&B" за композицию CUFF IT. Мероприятие проводилось на местном стадионе Crypto.com Arena.

Фото и видео: YouTube / Recording Academy / GRAMMYs