Певица Лиззо получила Grammy за "Запись года"

Американская певица Мелисса Джефферсон известная под псевдонимом Лиззо получила статуэтку Grammy в номинации "Запись года" за свою композицию About Damn Time. Об этом стало известно в рамках 65-ой по счету торжественной церемонии вручения наград в Лос-Анджелесе. Прямую трансляцию с мероприятия вел местный телеканал CBS. Как и предыдущее событие, в этом году ведущим выбран южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа. В данной категории на приз также претендовали треки As It Was от Гарри Стайлса, Bad Habit от Стива Лейси, Break My Soul от Бейонсе, The Heart Part 5 от рэпера Кендрика Ламара, Woman от Амалы Дламини (псевдоним - Doja Cat), You And Me On The Rock от Брэнди Карлайл, God Morning Gorgeous Мэриот Джей Блайдж, Easy On Me Адель и Don"t Shut Me Down от группы ABBA.

Стоит уточнить, что в номинации "Альбом года" победил Гарри Стайлс со своим сборником Harry"s House. Конкуренцию певцу составляли Бейонсе, Бенито Окасио (Бэд Банни), Мэри Джей Блайдж, Лиззо, Кендрик Ламар, британская музыкальная группа Coldplay, Брэнди Карлайл, Адель и коллектив ABBA.

Бейонсе стала обладательницей наибольшего числа премий "Грэмми" в истории.

Фото и видео: YouTube / Recording Academy / GRAMMYs