Foo Fighters получили три награды Grammy в рок-номинациях

Музыканты не смогли приехать на торжественную церемонию.

Американская группа Foo Fighters удостоена трех наград музыкальной премии Grammy. Артисты получили статуэтки в категориях "Лучший рок-альбом" за свою пластинку Medicine at Midnight, "Лучшая рок-песня" за трек Waiting On a War и "Лучшее исполнение музыки в жанре рок" за композицию Making a Fire. Исполнители не смогли приехать на торжественную 64-ую церемонию вручения премии от Национальной академии звукозаписи США, так как в конце марта скончался барабанщик музыкального коллектива Тейлор Хокинс. Он погиб во время южноамериканского гастрольного тура. В составе Foo Fighters музыкант находился с 1997 года. За награды вместе с Foo Fighters боролись также AC/DC, Kings Of Leon, а также экс-участник группы Beatles Пол Маккартни со своим сольным альбомом.

Напомним, что первыми лауреатами новых категорий "Лучшее глобальное музыкальное выступление" и "Лучший альбом в латиноамериканском городском стиле" стали исполнительница пакистанского происхождения Арудж Афтаб и пуэрториканец Bad Bunny.

Silc Sonic выиграл Grammy в номинации "Песня года".

Фото: YouTube / Foo Fighters