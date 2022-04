Трек Leave The Door Open выиграл престижную номинацию.

Американский рэп-дуэт Silc Sonic выиграл Grammy в номинации "Песня года". Торжественную 64-ую церемонию вручения музыкальной награды транслировал местный телеканал CBS. Мероприятие проводилось в Лас-Вегасе штата Невада. Известно, что награду в престижной номинации взял трек Leave The Door Open.

На победу в этой категории также претендовали композиции Bad Habits в исполнении британского артиста Эда Ширана, A Beautiful Noise дуэта Алишии Кис и Брэнди Карлайл, Happier Than Ever от Билли Айлиш, Kiss Me More рэп-дуэта Доджа Кэт и SZA. В категории также были представлены Lil Nas X с песней Montero, Джастин Бибер, Дезманн Эванс (Giveon) и Эштон Симмондс (Daniel Caesar) с композицией Peaches и Бренди Карлайл с песней Right on time.

Напомним, что Silk Sonic получил музыкальную премию Grammy в наиболее престижной категории - "Запись года".

Оливия Родриго получила "Грэмми" как "лучший новый исполнитель".

Фото и видео: YouTube / Recording Academy / GRAMMYs