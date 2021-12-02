Оливия Родриго получила "Грэмми" как "лучший новый исполнитель"

Девушка призналась в том, что сбылась мечта ее жизни.

Американская певица Оливия Родриго получила премию "Грэмми" как "лучший новый исполнитель". Трансляцию 64-ой торжественной церемонии награждения от Национальной академии звукозаписи США вел местный телеканал CBS. Мероприятие проводилось в Лас-Вегасе штата Невада.

Во время своего награждения 18-летняя певица призналась в том, что сбылась мечта ее жизни. Родриго также была номинирована на премию "Грэмми" в категориях "Лучший альбом", "Лучшая запись года" и в категории "Песня года". Певица ранее сегодня уже завоевала награду академии звукозаписи США в номинации "Лучшее сольное поп-исполнение".

В категории "Лучший Новый исполнитель" также оказались представлены певица пакистанского происхождения Arooj Aftab, Джимми Аллан, американский рэпер Baby Keem, FINNEAS (дуэт Финнеас О"Коннелл и Билли Айлиш), британская группа Glass Animals, группа Japanese Breakfast, австралийский рэпер The Kid LAROI, британская артистка Arlo Parks и американская рэп-исполнительница Saweetie.

Джон Батист стал лауреатом Grammy за лучший альбом.

Фото и видео: YouTube / Recording Academy / GRAMMYs