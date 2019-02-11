Джон Батист стал лауреатом Grammy за лучший альбом

Исполнитель получил награду за альбом We Are.

Американский музыкант Джон Батист стал лауреатом Grammy в номинации за лучший альбом. Торжественная церемония вручения наград транслировалась на местном телеканале CBS. Лидера по числу голосов назвал четырехкратный лауреат премии Ленни Кравитц. Известно, что за статуэтку в указанной категории боролись дуэт Тони Беннета и Леди Гаги, Джастин Бибер, Доджа Кэт, Билли Айлиш, исполнительница H.E.R, рэпер Lil Nas X, певицы Оливия Родриго и Тэйлор Свифт и рэпер Канье Уэст.

Напомним, что 64-я церемония Grammy впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции проводится в полноценном формате. Уже второй год подряд ее ведет южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа. В 2022 году организаторы мероприятия приняли решение устроить церемонию на территории Лас-Вегаса в штате Невада. Мероприятие проводилось на MGM Grand Garden Arena.

На церемонии Grammy показали видеообращение Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Recording Academy / GRAMMYs