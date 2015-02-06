На церемонии Grammy показали видеообращение Зеленского

После речи политика выступили украинские артисты и Джон Ледженд.

На американской музыкальной торжественной церемонии вручения награды Grammy показали специальное видеообращение украинского лидера Владимира Зеленского. Местная Национальная академия искусства и науки звукозаписи (National Academy of Recording Arts and Sciences). Мероприятие транслировалось в эфире телеканала CBS.

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Сразу после слова украинского политика на сцене перед аудиторией состоялось выступление артиста Джона Ледженда вместе с украинскими исполнителями. Ранее американские деятели культуры предложили Владимиру Зеленскому выступить на торжественной церемонии вручения кинопремии "Оскар", однако этого так и не произошло.

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Фото: YouTube / Зе!Президент