Зеленский: США не предоставили Украине гарантии безопасности

Украинский лидер рассказал, что Киев хочет большего от Вашингтона.

Президент Владимир Зеленский заявил, что США не предоставили Украине гарантии безопасности. Об этом глава государства рассказал в рамках интервью для американского телеканала CBS. По словам политика, Вашингтон отказался быть гарантом в том виде, в котором его просил Киев.

Я бы хотел поблагодарить администрацию президента Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за все, что они делают для нас. Но тем не менее США не предоставили нам гарантии безопасности. Это надо понимать…Пока мы не получили их ни от кого. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что власти Украины настаивают на том, что гарантии безопасности со стороны международного сообщества должны означать готовность стран оказать военную помощь Киеву в том случае, если он подвергнется нападению, по примеру аналогичных обязательств о коллективной обороне, прописанной в уставе НАТО.

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Фото: YouTube / Офіс Президента України